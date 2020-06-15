Экспортерам Москвы помогут с валютными операциями в течение квартала

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Столичные экспортеры могут получить полное валютное сопровождение в течение трех месяцев. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

В пресс-службе уточнили, что такая форма поддержки стала доступной благодаря соглашению между Московским экспортным центром (МЭЦ), подведомственным столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, и банком "Точка" - филиалом ПАО Банка "ФК "Открытие". Участниками программы могут стать действующие экспортеры товаров, заключившие в последние 12 месяцев хотя бы один контракт на поставку продукции за рубеж. При этом компания должна быть зарегистрирована в Москве и производить оплату налогов в столичный бюджет в течение как минимум последних шести месяцев.

Экспортеры, которые уже являются клиентами МЭЦ и открывшие в банке расчетный счет до 30 июня, будут обслуживаться по счету бесплатно в течение трех месяцев. На такой же период финансовая организация на безвозмездной основе предоставит услуги валютного контроля. Кроме того, они смогут получить комплекс услуг по полному валютному сопровождению, в который входят в том числе услуги личного валютного помощника.

"Столичным экспортерам в рамках пилотного проекта станут доступны полное валютное сопровождение, а также обслуживание расчетного и валютного счетов и валютный контроль в течение трех месяцев. По условиям соглашения клиенты банка из числа экспортно-ориентированных компаний могут воспользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки МЭЦ при выходе на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, корректное проведение валютных операций и соблюдение регулирующих норм при этом является одним из самых сложных этапов при ведении внешнеэкономической деятельности, связанным со серьезными финансовыми рисками.