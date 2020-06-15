ФРДВ планирует участвовать в финансировании строительства краболовов на Дальнем Востоке

ТАСС, 15 июня. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) планирует участвовать в финансировании проектов по строительству судов-краболовов на дальневосточных верфях. Об этом сообщил в понедельник глава ФРДВ Алексей Чекунков в ходе прямого эфира на портале "Твой Дальний Восток".

"Мы заложили сейчас строительство новых краболовов на Находкинском судоремонтном заводе (Приморье). Фонд еще не партнер этого проекта, но сейчас в стадии комплексной экспертизы, и мы очень рассчитываем, что мы войдем в число крупных финансирующих институтов для такой стратегически важной отрасли для Дальнего Востока как строительство краболовов", - сказал Чекунков.

Он напомнил, что сейчас началось строительство краболовов непосредственно на Дальнем Востоке, тогда как ранее для этого были задействованы балтийские верфи.

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики учрежден Внешэкономбанком (ВЭБ.РФ) для ускоренного развития дальневосточного региона и Арктической зоны РФ. Фонд содействует притоку инвестиций с помощью предоставления льготного (5% годовых в рублях) и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов, разрабатывает цифровые отраслевые сервисы.

О строительстве краболовов

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты позволяют добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями-победителями на 15 лет. Согласно условиям аукциона, крабодобывающие предприятия должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов с долями квот приобрели. Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, на них распределили 35 лотов, что пополнило бюджет РФ на 142,4 млрд рублей.

Крабодобывающие предприятия Дальнего Востока, по данным Минвостокразвития РФ, заключили договоры на строительство 15 судов на общую сумму 25,5 млрд рублей. Помимо судов, которые построят Находкинский и Хабаровский судостроительные заводы, еще пять краболовов спустит на воду судостроительное предприятие "Восточная верфь" в Приморье. По оценке экспертов, соблюдение принципа "где ловим, там и строим" станет важным инструментом развития как судостроения, так и краболовной отрасли на Дальнем Востоке.