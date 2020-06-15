Опрос: господдержкой из-за пандемии планируют воспользоваться 63% компаний - членов РАЭК

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Порядка 63% компаний, которые являются членами Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), планируют воспользоваться мерами государственной поддержки из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в опросе 140 IT-компаний - членов Ассоциации и организаций, входящих в бизнес-кластеры РАЭК.

Большинство респондентов являются представители малого и среднего бизнеса (85,7%). Сферы деятельности: e-commerce, реклама и PR, IT, консалтинговые услуги. 44% опрошенных относятся к пострадавшим отраслям. Никто из системообразующих организаций участие в опросе не принимал.

"Поддержкой государства планируют воспользоваться 64,3% компаний - членов РАЭК, принявших участие в опросе, 14,3% не будут обращаться за помощью, 21,4% затрудняются ответить", - отмечается в материалах РАЭК.

"При этом почти 60% опрошенных не подавали заявку на получение господдержки, а больше трети респондентов жалуются на сложности с подачей и обработкой заявки", - подчеркивают в ассоциации, уточнив, что единственное послабление, которое смогла получить часть опрошенных - снижение размера взносов по социальному страхованию с 30% до 15%.

В целом компании - члены РАЭК достаточно низко оценивают эффективность заявленных мер поддержки. В частности, предусмотрена отсрочка выплат, но нет ясности, как и когда бизнес сможет вернуться к докарантинным показателям и погасить задолженности. Вопросы вызывает и критерий отнесения компаний к пострадавшим по основному виду деятельности ("основной ОКВЭД"). Такой критерий, как снижение доходов на 10% за отчетный период (I квартал 2020 года), не позволяет получить поддержку большому числу пострадавших компаний, поскольку фактически нерабочими были только последние дни марта, а основной период самоизоляции пришелся на апрель - май 2020 года.

Кроме того, участники опроса считают, что определение "пострадавшие отрасли" не отвечает текущим вызовам, так как поддержка нужна и подрядчикам компаний этих сфер, и другим бизнесам, потерявшим доходы и уплачивающим проценты по кредитам и арендные платежи.

"По мнению опрошенных членов РАЭК, наиболее эффективной мерой поддержки бизнеса является снижение налоговой нагрузки на бизнес. Высокая эффективность отмечена у таких мер, как отсрочка уплаты социальных взносов, льготное кредитование, включая софинансирование кредитов государством, а также помощь гражданам, оставшихся без работы. В то же время большинство участников опроса - представители интернет-бизнеса, который не вошел в перечень пострадавших отраслей, поэтому респонденты с сожалением отмечают неприменимость указанных мер для их компаний", - пояснят в РАЭК.

Респонденты также считают перспективными такие меры, как существенный перенос сроков введения маркировки продукции, юридическая помощь бизнесу и выплата государством зарплат работникам, вынужденным не работать.