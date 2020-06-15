Delivery Club за год удвоил число подключенных к сервису ресторанов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сервис доставки еды Delivery Club в 2020 году удвоил число подключенных к сервису ресторанов - партнеров до 20 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Delivery Club преодолел планку в 20 тыс. подключенных к платформе ресторанов. На середину июня для заказа доступны 20,9 тыс. заведений общественного питания, что в два раза больше показателя на аналогичную дату прошлого года. За апрель и май в период действия основных мер по профилактике коронавируса к сервису подключились 4,5 тыс. ресторанов (+28% к количеству ресторанов на конец марта)", - сообщили в компании.

В пресс-службе отметили, что существенный вклад в подключение новых ресторанов внесла программа поддержки Delivery Club, позволившая локальным ресторанам, доставляющим еду своими силами, получать заказы от сервиса без комиссии. Среди 4,5 тыс. новых ресторанов 60% воспользовалась льготными условиями. "Общий объем финансирования программы поддержки ресторанов, удвоения чаевых курьерам и реализации мер по профилактике COVID-19 со стороны Delivery Club превысил 150 млн рублей", - добавили там.

Помимо ресторанов на данный момент к Delivery Club подключено свыше тысячи продуктовых магазинов и dark stores. В пресс-службе добавили, что компания рассчитывает на сохранение интереса ресторанов к доставке в течение всего 2020 года.