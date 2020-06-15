Завод тяжелого станкостроения на Кубани в 2019 году увеличил производство в семь раз

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) имени Седина в 2019 году увеличил выпуск продукции в семь раз и будет в дальнейшем наращивать производство. Об этом в понедельник сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещание по вопросам развития станкоинструментальной промышленности в Краснодаре.

"За прошлый год предприятие почти в семь раз увеличило выпуск продукции. Неплохой портфель заказов, мы рассчитываем, что в дальнейшем завод будет также ускоренно наращивать свой потенциал. Аналогичный запрос мы предъявляем ко всей отрасли, которая у нас пока в стране находится в фазе становления, но при этом базовые предпосылки интенсивного развития в целом сформированы", - сказал он.

Как подчеркнул Мантуров, предприятие производит уникальное оборудование, аналоги которого выпускает лишь несколько заводов во всем мире. "Не случайно мы делаем это [проводим совещание] на площадке предприятия, которое может послужить примером эффективного сопряжения усилий федеральных и региональных властей и бизнеса. Таких, могу сказать, центров, наверное, может быть, два, максимум три в мире, которые делают аналоги, поэтому это действительно ответственная такая совместная была работа", - сказал министр.

Глава федерального ведомства также отметил важность того, что в ходе реализации проекта по возрождению завода бизнес увидел потенциал отрасли станкостроения. "Чтобы на этом месте появилось новое, сильное предприятие, нам, безусловно, и бизнес пошел навстречу, поверил в то, что станкостроение - это перспективное направление. Но мы должны сами с вами ответственно подходить к тому, что и технологическое оборудование станкостроительное должно приобретаться нашими компаниями, в первую очередь российскими, поэтому я сегодня попросил собрать состав участников нашего совещания так, чтобы и до этого была у нас возможность ознакомиться с производством", - отметил Манутров.

Возрождение отрасли

Мантуров добавил, что по итогам 2019 года объем производства станкостроительной продукции в целом в РФ вырос на 5%, а за первые четыре месяца 2020 года - на 30,5%. Экспорт станков в прошлом году вырос на 25%, а доля российской продукции составила 38%. "Могу сказать, что отрасль уверенно проходит через непростой период падения экономики", - отметил он.

По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, завод имени Седина пришел в упадок уже к началу 2000-х годов, там были "руины, разваленные цеха", сотрудники месяцами не получали зарплату, предприятие стало банкротом. После появления нового инвестора несколько лет назад завод удалось возродить, сейчас там вновь производят станки.

"Завод имени Седина 30 лет назад был одним из флагманов станкостроения в нашей стране, так же, как и Армавир, и Тихорецк. Сегодня они благодаря Минпромторгу и лично Денису Валентиновичу [Мантурову] возвращаются к той активной работе. Краснодарский край воспринимают сегодня как сельскохозяйственный, как курорт, но мы возрождаем промышленность", - сказал Кондратьев.

Важность возрождения предприятия для региона отметил и полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округа Владимир Устинов. "Спасибо вам огромное за ваш труд, за то, что вы пытаетесь восстановить и уже восстанавливаете. Да, много здесь не так, как было в те времена, когда завод был ведущим заводом в нашем городе Краснодаре, завод Седина, и я думаю, что если даже не все то многое будет восстановлено, а самое главное, что здесь будут работать тысячи и тысячи наших жителей, нашего города. И мы будем гордиться продукцией, также как всегда гордились производством и станками завода имени Седина", - сказал Устинов.

О предприятии

ЮЗТС выпускает станки и обрабатывающие центры, которые востребованы во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, оборонно-промышленный комплекс и металлургию. В последние годы аналогичное оборудование закупалось исключительно за рубежом. Также производится глубокая модернизация ранее выпущенной продукции. Власти Краснодарского края ранее заключили соглашение с Южным заводом тяжелого станкостроения о модернизации производства, предприятие вложит более 3 млрд рублей собственных средств в развитие до 2025 года.