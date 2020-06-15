Более 40% проектов для отбора в "Московском акселераторе" связаны с цифровой медициной

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Порядка 44% проектов, подавших заявки на участие в треке для биомедицинских стартапов Biomedtech проекта "Московский акселератор", связаны с цифровой медициной, а еще 28% - с персонализированной медициной и борьбой против коронавируса и других инфекционных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на главу ведомства Алексея Фурсина.

"44% от общего числа поданных заявок связаны с проектами в области цифровой медицины, 28% - с персонализированной медициной, борьбой с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями. 15% стартапов работают в области фармацевтики и 13% - в лабораторной диагностике", - сказал Фурсин.

Всего были поданы 383 заявки, из которых них жюри выберет 30 команд. Среди подавших заявки - автономный измеритель температуры человеческого тела в форме лейкопластыря, модуль на основе искусственного интеллекта для мониторинга состояния пациентов, а также модули для автоматизированного анализа различных медицинских снимков.

По словам Фурсина, участники трека для биомедицинских стартапов Biomedtech "Московского акселератора" смогут получить индивидуальные консультации, принять участие в презентациях и доработать свои решения вместе с представителями научных организаций и лидеров рынка.

"Команды также получат возможность запустить пилотный проект совместно с ведущими компаниями в области биомедицинских технологий - Научно-исследовательским институтом "Химрар" и сетью лабораторий "Инвитро", - рассказал он.

Главной целью проекта является помощь стартапам в выводе на рынок и масштабировании инновационных решений. Первый трек программы "Московский акселератор" был посвящен цифровым сервисам в области логистики, ретейла, недвижимости и образования. Он проходил с 17 января по 28 апреля. Участие в нем приняли 20 команд.