Индекс Мосбиржи в течение недели может опуститься к 2600 пунктам

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Смена настроений на глобальных рынках может способствовать возврату индекса Мосбиржи к уровню в 2600 пунктов на предстоящей неделе, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

Российский рынок акций демонстрировал устойчивый рост начиная с середины апреля. Однако на фоне роста опасений, связанных с новой волной распространения коронавируса, а также неуверенности инвесторов касательно дальнейшего восстановления экономики, цены активов вновь приступили к снижению. Так, индекс Мосбиржи, который еще в начале июня показывал восстановление выше 2800 пунктов, в понедельник открылся на уровне 2705 пунктов.

Опрошенные ТАСС эксперты полагают, что риски продолжения нисходящей динамики на предстоящей неделе превалируют. По их оценкам, в худшем сценарии индекс Мосбиржи может приблизиться к отметке 2600 пунктов, а курс доллара - к 71 рублю.

Рынки растеряли позитив

После весьма значительного снижения российского рынка на прошлой неделе исключить продолжение этой динамики нельзя, полагают эксперты. Этому может способствовать пересмотр инвесторами ожиданий относительно восстановления мировой экономики, а также рост напряженности между США и Китаем, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Также негативное влияние на котировки широкого спектра рисковых активов будет оказывать ситуация с распространением коронавируса и страхи относительно второй волны пандемии. "На глобальных площадках наблюдается определенная перекупленность на ожиданиях и надеждах, в то же время в ряде американских штатов, Турции и других странах кривая заболеваемости COVID-19 снова поползла вверх", - пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Помимо ухудшившихся настроений на мировых фондовых биржах, дополнительное давление на российский рынок акций и рубль оказывают снижающиеся цены на нефть, добавил аналитик "Финам" Сергей Дроздов. "И, хотя в связи с мерами, которые для стабилизации рынка приняли страны ОПЕК+, повторения мартовского обвала нефтяных котировок маловероятно, на фоне спекуляций в отношении второй волны коронавируса и ожиданий более медленного восстановления мировой экономики нельзя исключать, что цена эталонного сорта Brent может опуститься к отметке $35", - полагает эксперт.

В то же время, по мнению старшего аналитика "Альфа-Капитал" Максима Бирюкова, сегодня российский рынок находится на 10% ниже годовых максимумов и еще обладает потенциальном дальнейшего роста. Александр Бахтин в свою очередь добавил, что если риск-аппетиты вновь стабилизируются и нефтяные цены вернутся к уровням выше $40, индекс Мосбиржи может вернуться к борьбе за рубежи вблизи 2800 пунктов.

Какие события будут влиять на рынки в течение недели

Большую часть недели внимание инвесторов будет приковано к главе ФРС Джерому Пауэллу, который будет выступать перед Конгрессом в защиту своей антикризисной стратегии, отметил аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Его слова могут напрямую повлиять на рыночные настроения. На прошлой неделе регулятор расстроил "быков" (инвесторов, играющих на повышение рынка - прим. ТАСС), заставив в очередной раз задуматься о мрачных экономических перспективах. Не исключено, что Пауэлл попробует сменить тон на более оптимистичный", - добавила аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

В пятницу также состоится очередное заседание ЦБ РФ, на котором российский регулятор может снизить процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 4,5%. По мнению старшего аналитика УК "Альфа-Капитал" Максима Бирюкова, ощутимое снижение ключевой ставки может поспособствовать повышению цен российских активов.

Важной для рыночных настроений может оказаться статистика, где усиленное внимание инвесторов будет приковано к темпам сокращения добычи и состояния запасов нефти, отметил Валерий Емельянов.

Кроме того, инвесторы будут тщательно смотреть за приростом занятости и розничных продаж в США. "Предыдущая неделя не показала убедительной динамики. Рынок посчитал, что восстановление мировой экономики может затянуться больше, чем на один-два квартала, и это привело к активной распродаже всех активов, которая продолжилась и в понедельник", - добавил эксперт.

Прогноз по индексам и рублю

По прогнозам Промсвязьбанка, в рамках предстоящей недели индекс Мосбиржи может отступить в диапазон 2600-2700 пунктов, и в случае сильного ухудшения внешней конъюнктуры сделать существенный шаг к его нижней границе. Доллар к рублю может сместиться в середину диапазона 70-75 рублей.

В "Финаме" также не исключают снижения индекса Мосбиржи к 2600 пунктам, доллар к рублю может протестировать отметку 71 рубль, добавили там.

Прогноз "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на конец недели - 2690-2800 пунктов, по курсу рубля к доллару - 69,5-70,5 рубля.

Аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов в свою очередь полагает, что российский рынок вернется к восстановлению не позднее четверга. При этом индекс Мосбиржи закрепится в диапазоне 2730-2770 пунктов. Доллар в течение недели может вырасти до 72,5 рубля, но затем произойдет откат в диапазон 68,5-69,5 рубля, добавил эксперт.