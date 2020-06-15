{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Путин попросил ОНФ продолжить мониторинг реализации мер поддержки при пандемии

Президент назвал очень важной обратную связь при реализации этих программ

НОВО-ОГАРЕВО, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил Общероссийский народный фронт (ОНФ) продолжить мониторинг эффективности мер поддержки бизнеса и граждан в связи с эпидемией коронавируса, назвав очень важной обратную связь при реализации этих программ.

"У меня к вам просьба: продолжить тот мониторинг, о котором я вас просил <…>. Это очень важно, обратная связь должна быть", - сказал глава государства в понедельник на совещании по поддержке экономики и социальной сферы, заслушав доклад руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова о том, как реализуются меры поддержки в связи с пандемией. Путин призвал ОНФ при этом быть в тесном контакте с правительством, чтобы кабмин мог оперативно реагировать на происходящее.

Кузнецов в ходе совещания также предложил использовать открытые в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) окна ОНФ для разъяснительной работы об имеющихся мерах поддержки. "Хорошо, так и сделаем", - поддержал эту идею президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Законопроект о новом механизме поддержки стартапов внесен в Госдуму
Как уточнили в комитете по финансовому рынку Госдумы, вместо единовременной покупки доли в бизнесе или входа в капитал инвестор дает деньги стартапу в долг
Читать полностью