Путин попросил ОНФ продолжить мониторинг реализации мер поддержки при пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил Общероссийский народный фронт (ОНФ) продолжить мониторинг эффективности мер поддержки бизнеса и граждан в связи с эпидемией коронавируса, назвав очень важной обратную связь при реализации этих программ.

"У меня к вам просьба: продолжить тот мониторинг, о котором я вас просил <…>. Это очень важно, обратная связь должна быть", - сказал глава государства в понедельник на совещании по поддержке экономики и социальной сферы, заслушав доклад руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова о том, как реализуются меры поддержки в связи с пандемией. Путин призвал ОНФ при этом быть в тесном контакте с правительством, чтобы кабмин мог оперативно реагировать на происходящее.

Кузнецов в ходе совещания также предложил использовать открытые в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) окна ОНФ для разъяснительной работы об имеющихся мерах поддержки. "Хорошо, так и сделаем", - поддержал эту идею президент.