Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на фоне опасений новых вспышек коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи на открытии торговой сессии в понедельник резко снизились на фоне опасений участников рынка по поводу второй волны коронавируса.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, сразу после начала сессии промышленный индекс Dow Jones упал на 647,55 пункта (-2,53%), до отметки 24 957,99. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 60,25 пункта (-1,98%) и оказался на отметке 2 981,06. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 144,34 пункта (-1,51%), до 9 444,34.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $34,74 за баррель.

"Индекс Dow Jones вошел в пике в условиях, когда растут опасения по поводу второй волны коронавируса в США и Китае", - отметила в понедельник телекомпания CNN. Со своей стороны газета The Wall Street Journal отметила, что "участники рынка задаются вопросом о том, как новые вспышки коронавируса скажутся на глобальной экономике".

"Ситуация с коронавирусом будет сохраняться продолжительное время, - привела газета мнение заместителя руководителя департамента инвестиций компании Brooks Macdonald Эдварда Парка. - Становится ясно, что стоит выбор между тем, чтобы возобновлять экономическую активность и смириться с тем, что пострадает здравоохранение, или же продолжать режим изоляции и смириться с тем, что пострадает экономика".