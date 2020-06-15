"Газпром нефть" не видит риска потери запасов нефти из-за сокращения добычи в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ не приведет к безвозвратной потере запасов нефти компании "Газпром нефть". Об этом журналистам сказал глава компании Александр Дюков.

"Вы помните как за очень короткое время, месяц - два, не только компания "Газпром нефть", но и другие, восстановили добычу. Поэтому мы не видим, что можем потерять какую-то часть фонда добывающих скважин. Когда будет необходимость - мы добычу быстро восстановим", - отметил он.

Дюков добавил, что в рамках сделки компания полностью выполнила свои обязательства по сокращению добычи и снизила объем извлечения нефти в мае - июне на 19%. Это произошло за счет месторождений с высокой выработонностью запасов. "Если говорить о размере сокращения добычи, то он соответствует тем рекомендациям, которые получили нефтяные компании от Минэнерго РФ, это составляется порядка 19%", - заметил он.