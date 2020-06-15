Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $39 за баррель

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE перешла к росту - котировки поднялись на 1,14% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли $39,17 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:32 мск.

В последний раз стоимость нефти данного сорта была выше $39 за баррель 12 июня текущего года.

Нефть сорта WTI торговалась на уровне $36,58 за баррель, что на 0,19% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Курс рубля укрепляется вслед за дорожающей нефтью. Так, по данным на 18:34 мск, курс доллара находится на отметке 70,03 рубля (-0,24%), евро - 78,91 рубля (-0,37%).