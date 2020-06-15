Российский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,9%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок закрылся снижением - индекс Мосбиржи уменьшился на 0,9%, до 2719,06 пункта, РТС - на 1,34%, до 1221,57 пункта, свидетельствуют данные биржи.

Российская валюта на Мосбирже слабо укрепляется вслед за дорожающей нефтью. Так, доллар к рублю на 19:18 мск снизился на 0,27%, до 70,01 рубля, евро - на 0,23%, до 79,018 рубля. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,69%, до $39,2 за баррель.

Аутсайдерами торгов на Мосбирже стали акции "Северстали", "Полиметалла" и "Полюса", упавшие на 6,6%, 5,3 и 4,1% соответственно. Лучше рынка торговались "Россети" и "Яндекс", прибавившие 5,1% и 3,1%.

Бумаги "Яндекса" растут на новостях о намерениях компании выкупить долю Uber в совместном предприятии "Яндекс.Такси". "Сама идея выглядит вполне логично и разумно. Сейчас "Яндексу" принадлежит чуть более 58% предприятия, Uber владеет 36,2%. Доля Uber может стоить, по разным оценкам, от 68 до 110 млрд рублей", - полагает старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

По мнению аналитиков, негативное влияние на российский фондовый рынок сегодня оказывал внешний фон. "Поводом к продажам в наших акциях стала динамика рынка энергоносителей. Также негативные настроения поддержала ситуация на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,9%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 снизились на 1,3% и 0,9% соответственно", - отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Инвесторы испытывают давлению как со стороны "вирусного фактора", так и со стороны негативной статистики, добавил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. "Повторный рост заболеваемости COVID-19 отмечен в нескольких американских штатах, Турции, Египте и некоторых других странах. В то же время майские данные по розничным продажам и промпроизводству Китая вышли хуже ожиданий", - пояснил эксперт.

Прогноз на следующую сессию

"В рамках сегодняшней сессии индекс Мосбиржи протестировал поддержку на уровне 2700 пунктов. Однако пробить ее с первого раза у "медведей" не получилось - восстановление цен на нефть в ходе торгов и отскок внешних площадок от минимумов дня активизировали покупки и позволили нашему рынку отыграть часть потерь", - отметил Богдан Зварич.

Тем не менее, как полагает эксперт, в случае сохранения негативной внешней конъюнктуры уже в ближайшие сессии рынок может повторить попытку отступления и закрепиться в диапазоне 2600-2700 пунктов.

То, что завтра на глобальных торговых площадках может продолжиться процесс переоценки рисков для мировой экономики, особенно если продолжат звучать тревожные статистические "звонки", считает и Александр Бахтин. "Во вторник будут опубликованы данные по розничным продажам в мае в США и июньский индекс экономических настроений ZEW в Германии. Кроме того, в этот день ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла", - сказал он.

По оценкам "БКС Премьер", 16 июня индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2650-2730 пунктов, курс рубля к доллару - 70,4-71,2 рубля.