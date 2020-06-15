Всероссийский конкурс позволит предпринимателям получить гранты на поддержку бизнеса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские предприниматели смогут получить до 250 тыс. рублей за победу во всероссийском конкурсе в поддержку бизнеса, средства можно будет направить на его восстановление после связанных с пандемией ограничений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Промсвязьбанка (ПСБ), который является организатором конкурса.

"Общий призовой фонд составляет 15 млн рублей. Участники могут получить до 250 тысяч рублей на восстановление своего бизнеса, пострадавшего от кризиса в период пандемии", - сказали в пресс-службе банка.

Принять участие в конкурсе могут представители бизнеса - индивидуальные предприниматели и юридические лица из любого региона России. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте проекта в период с 15 июня по 3 июля.

Эксперты будут оценивать то, как предприниматели планируют преодолевать трудности после снятия ограничительных мер. Победителями конкурса будут признаны занявшие 1 -4 места. Они получат 250 тыс. рублей, 150 тыс. рублей, 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно. Конкурсная комиссия будет состоять из пяти человек, в нее войдут представители банка-организатора.

"Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения привели к масштабным экономическим последствиям, и малому бизнесу сейчас особенно нелегко. Мы решили поддержать предпринимателей грантами на восстановление своего дела или конкретных направлений работы. Ограничений на использование полученного от ПСБ финансирования нет: можно оплатить аренду, купить продукты для кафе, сделать небольшую рекламную кампанию или вернуть сотрудникам зарплату докризисного уровня. Сделать то, что сам предприниматель считает важным, чтобы бизнес продолжил развиваться", - сказал старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин, слова которого приводит пресс-служба.