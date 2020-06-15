Бюджет Вологодской области недополучил 4,4 млрд рублей за пять месяцев 2020 года

ВОЛОГДА, 15 июня. /ТАСС/. Объем выпадающих доходов бюджета Вологодской области составил за пять месяцев этого года 4,4 млрд рублей, больше всего недополучено налога на прибыль в связи с ухудшением всех макроэкономических показателей из-за пандемии. В этой ситуации власти региона временно приостановили финансирование ряда расходов на 4,3 млрд рублей, а также готовят документы о продлении срока погашения задолженности по бюджетным кредитам, сообщила в понедельник заместитель губернатора области, начальник департамента финансов Валентина Артамонова.

"Ситуация по исполнению бюджета крайне сложная, существенно ухудшились все макроэкономические показатели, которые влияют на формирование бюджета, масштабы сокращения доходов бюджета Вологодской области - более 20%. По итогам пяти месяцев консолидированный бюджет исполнен на 35% при нормативном показателе в 41,7%. Областной бюджет недополучил 4,4 млрд рублей доходов, местные бюджеты - 400 млн рублей. По налогу на прибыль наибольшее отставание, недополучено 2,9 млрд рублей, снижение с аналогичным показателем 2019 года - в два раза", - сообщила Артамонова на оперативном совещании у губернатора области.

При этом, отметила она, более 1,6 млрд рублей было направлено на борьбу с коронавирусом за счет федерального и областного бюджетов. В апреле правительство области временно приостановило финансирование по отдельным программам на 4,3 млрд рублей. В мае области была представлена дополнительная поддержка из федерального бюджета в сумме 2,6 млрд рублей.

"Мы готовим пакет документов для направления в Министерство финансов РФ по продлению срока погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета. Освобождение от погашения задолженности в текущем году позволит высвободить средства в объеме 1,7 млрд. рублей. Данные меры направлены на компенсацию выпадающих доходов, а также позволяют нам обеспечивать все социально значимые первоочередные расходы и финансирование антикризисных мероприятий", - сказала начальник департамента финансов.

Расходы на нацпроекты

На особом контроле остается исполнение национальных проектов, добавила она. На исполнение 54 национальных проектов в этом году планируется направить 15 млрд рублей. На 15 июня заключено контрактов на 7,9 млрд рублей или на 74% от необходимого объема. Больше всего заключено контрактов по нацпроектам "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Образование", "Демография", "Экология", по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Бюджет Вологодской области на 2020 год был принят в прошлом году по доходам в объеме 81 млрд 989 млн рублей, расходам - 86 млрд 818 млн рублей. Дефицит составил 4,9 млрд рублей и полностью покрывался остатками средств на конец 2019 года, которые образовались в связи с дополнительными поступлениями в бюджет. В марте этого года были приняты поправки, доходная часть бюджета области увеличена на 2,8 млрд рублей - до 84,7 млрд, расходная - на 7,7 млрд, до 94,5 млрд рублей. Дефицит составил 9,8 млрд рублей, и он полностью покрывался за счет средств, которые были аккумулированы в предыдущие периоды.