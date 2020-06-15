Торги на бирже Нью-Йорка закрылись умеренным ростом

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы на фондовой бирже Нью-Йорка к завершению торгов в понедельник продемонстрировали умеренный рост.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 152,88 пункта (0,60%) - до отметки 25 758,42. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 24,81 пункта (0,82%) и оказался на отметке 3 066,12. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 135,06 пункта (1,4%) - до 9 723,87.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $37,07 за баррель.

"Опасения по поводу коронавируса вновь влияют на настроения участников рынка, и на финансовые рынки вновь вернулась волатильность, подобно тому, как это уже было в марте нынешнего года, - отметила телекомпания СNN, комментируя итоги биржевого дня. - Эта волатильность - сигнал, который Уолл-стрит посылает Вашингтону по поводу того, что усилия по выведению из кризиса американской экономики необходимо продолжать". "Участники рынка укрепляются во мнении, что необходимы дополнительные финансовые стимулы и это не терпит отлагательства", - привела телекомпания мнение одного из учредителей компании DataTrek Research Николаса Колэса.