Счетная палата обнаружила пропажу леса на 138 млн рублей при строительстве ЦКАД

МОСКВА, 16 июня./ТАСС/. Счетная палата (СП) РФ обнаружила пропажу леса при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), убыток госкомпании "Автодор", ведущей строительство дороги, составил 138 млн рублей. Об этом говорится в отчете СП по итогам проверки использования бюджетных средств при строительстве ЦКАД.

В документе отмечается, что "Автодор" оплатил компании "Стройгазсервис" работы по вырубке зеленых насаждений для подготовки территории для строительства ЦКАД-4. Договором также предусматривалась разделка, погрузка и транспортировка древесины на площадку госкомпании на сумму 111,4 млн рублей. За ее сохранность отвечал подрядчик.

"В ходе проверки установлено, что весь объем полученной древесины в период декабрь 2018 года - март 2019 года был выведен третьими лицами. Только в декабре 2019 года госкомпания обратилась в суд о взыскании убытков с подрядчика в размере 45 млн рублей. При этом размер убытков, рассчитанный в ходе проверки, составляет 138 млн рублей", - отметил аудитор Валерий Богомолов, слова которого приводятся в пресс-релизе СП.

Богомолов рекомендовал "Автодору" рассмотреть вопрос об увеличении суммы иска в части упущенной выгоды. "Госкомпания прислушалась к данному предложению и оформила дополнительно иск", - уточняется в пресс-релизе.

Дополнительное финансирование

Дополнительные 14,8 млрд рублей потребуется для завершения строительства ЦКАД. Эти средства, в частности, необходимы для переноса газопроводов и создания системы взимания платы, говорится в отчете СП.

"Финансовая составляющая проекта урегулирована не полностью. Для завершения строительства ЦКАД, по подсчетам Автодора, потребуется 14,8 млрд рублей. Это дополнительные обязательства федерального бюджета на переустройство магистральных газо- и нефтепроводов, строительство транспортных развязок, создание системы взимания платы и другие мероприятия", - указано в пресс-релизе.

Как отметил аудитор Валерий Богомолов, положительные заключения госэспертизы на проектную документацию по этим мероприятиям все еще отсутствуют.

Общая стоимость строительство ЦКАД с учетом не законтрактованных объемов может составить 313,6 млрд рублей, что не превысит общий объем финансирования, установленный паспортом проекта (315, 9 млрд рублей).

"Объем финансирования проекта с начала его реализации составил 186,5 млрд рублей, включая средства ФНБ (81 млрд рублей), субсидии (69,9 млрд рублей) и вложения инвесторов (33,8 млрд рублей)", - уточнили в СП.

По итогам проверки Счетная палата не обнаружила нецелевого расходования бюджетных средств на строительство ЦКАД, но отметила нарушения при закупке товаров, работ и услуг, а также недофиносирование проекта частными инвесторами на 9 млрд рублей.

О ЦКАД

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно Московскому малому кольцу (А-107, "Малая бетонка"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Как следовало из обновленного графика строительства, первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года. Второй участок ЦКАД пройдет от М-1 "Беларусь" до М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Его длина составит 121,6 км. Строительство начнется после 2022 года.