РБК: субсидии на перевод автомобилей с бензина на газ могут увеличить до 60%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в рамках реализации антикризисных мер могут увеличить с 30 до 60% от стоимости переоборудования. С таким предложением выступил министр энергетики РФ Александр Новак. Оно содержится в его письме вице-премьеру Юрию Борисову, с которым ознакомился РБК.

В пресс-службе Минэнерго подтвердили инициативу Новака. Представитель Борисова сказал РБК, что правительство поддержало предложение министра.

По информации издания, дополнительные 30% от стоимости переоборудования транспортного средства будут оплачены "Газпромом" в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании "Газпром газомоторное топливо". Таким образом, владельцы автомобилей будут платить оставшиеся 10% от цены перевода на газ.

Глава Минэнерго РФ пояснил в письме, что переход на газомоторное топливо может снизить затраты владельцев автомобилей на топливо на 60-65%, что является существенной статьей расходов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Новак также отметил, что увеличение бюджетных субсидий не приведет к росту стоимости всей программы. "Переоборудование техники на КПГ (компримированный природный газ) позволят малому и среднему бизнесу и гражданам - участникам программы в течение трех лет получить на топливе экономию в 4-5 млрд руб., снизить стоимость транспортных услуг и обеспечить работой по установке газобаллонного оборудования предприятия сервисной сферы", - цитирует РБК слова министра энергетики.

В настоящее время на территории России действует 484 газозаправочных объекта для автомобилей, 329 из которых принадлежит "Газпрому".