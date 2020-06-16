В кабмине продлили разрешения на перевозку пассажиров в такси и ряд других лицензий

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Истекающие в этом году разрешения на перевозку пассажиров в такси и ряд других лицензий автоматически продлены на год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"Разрешения на перевозку пассажиров в такси и договоры водопользования, срок действия которых истекает с 15 марта по 31 декабря 2020 года, автоматически продлены на 12 месяцев. <…> Принятое решение также распространяется на разрешения о предоставлении в пользование водных объектов и на заключения об учебно-материальной базе организаций, которые готовят водителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "гостиницы, в которых пятнадцать и менее номеров, смогут продолжить работу без свидетельства о присвоении категории до 1 января 2022 года".

Согласно постановлению, до 1 октября 2020 года продлевается срок действия результатов специальной оценки условий труда, до 31 декабря 2021 года - заключений государственной экологической экспертизы. Кроме того, до 1 марта 2021 года пролонгируются аттестаты аккредитации для организаций, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

В пресс-службе напомнили, что еще в апреле правительство продлило ряд лицензий и разрешений, в том числе на строительство, производство лекарств, услуги связи и телерадиовещание. "Такое же решение было принято в отношении аккредитации медработников и юрлиц, занимающихся транспортной безопасностью. Комплекс мер по снижению регуляторной нагрузки позволит уменьшить издержки организаций на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении кабмина.