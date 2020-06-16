Оператор связи Севастополя недоплатил в бюджет города 30 млн рублей от прибыли

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Оператор связи в Севастополе "Севтелеком" незаконно удержал 30 млн рублей от своей прибыли, которые должен был перечислить в бюджет города. Об этом сообщила председатель контрольно-счетной палаты (КСП) Севастополя Юлия Кокарева во вторник на сессии заксобрания во время отчета о работе организации.

Депутат Василий Пархоменко, обсуждая представленный доклад о работе КСП в 2019 году, обратил внимание, что за год было рекомендовано к возврату в бюджет 79,4 млн рублей, в том числе в качестве ущерба, нанесенного городу, - 47,8 млн. При этом получено, отметил он со ссылкой на материалы КСП, 35,67 млн рублей, в качестве возмещения ущерба - 130 тыс.

"В этой сумме более 30 млн - прибыль, которую не возвратило в бюджет предприятие "Севтелеком". Сейчас ведем работу, и если исполнительная власть посчитает, что такая сумма должна быть возвращена в бюджет, а для этого есть все основания, то она будет возвращена. Если правительство Севастополя, председатель правительства [глава города] решит освободить предприятие от уплаты части прибыли, которую они должны были перечислить в бюджет, то тогда мы эту сумму не вернем", - сказала Кокарева.

Она подчеркнула, что сумма не была выплачена незаконно.

"Севастополь телеком" фактически является монополистом на предоставление услуг фиксированной связи в Севастополе, обеспечивая телефонную связь и доступ в интернет. В частности, компания предоставляет связь для предприятий и населения, а также обеспечивает спецсвязь для органов исполнительной, законодательной и судебной власти.

Ранее компанию "Севастополь телеком" возглавлял Ростислав Громов. В октябре 2019 года стало известно, что в компании прошли обыски и выемка документов. 29 октября предприятие возглавил Андрей Литвинов, ранее работавший на руководящих должностях в федеральных компаниях связи.