Совет Госдумы 22 июня рассмотрит поправки об удаленной работе

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Совет Госдумы рассмотрит законопроект о регулировании дистанционной работы на ближайшем заседании, которое запланировано на 22 июня. Об этом во вторник сообщил спикер нижний палаты Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

"Совет Государственной думы рассмотрит данные поправки на ближайшем заседании", - сказал Володин. Спикер уже направил внесенный законопроект в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, уточнили в пресс-службе.

"Внесенный сегодня законопроект предусматривает регулирование трудовых отношений с учетом развития цифровой экономики и повсеместного применения современных технологий. Вводится понятие дистанционной работы, а также ее временного и комбинированного режимов. Кроме того, расширяются гарантии для работающих удаленно, пересматривается учет рабочего времени, исключаются устаревшие нормы", - отметил политик.

По его словам, ситуация с пандемией коронавируса показала востребованность дистанционного формата работы. "Очевидно, что такая форма трудовых отношений со временем будет применяться все чаще, и этот вопрос требует дополнительного законодательного урегулирования", - заключил он.

Ранее во вторник единороссы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания РФ внесли в Госдуму законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, "право быть офлайн"), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, возможность компенсации расходов удаленных работников, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.