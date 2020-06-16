Кабмин выделил МВД более 4,6 млрд рублей на антисептики и средства индивидуальной защиты

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделило более 4,6 млрд рублей на обеспечение сотрудников МВД антисептиками и средствами индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"Выделить МВД России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 4 млрд 618 млн 638,5 тыс. рублей в целях приобретения дезинфекционных средств для обработки объектов, а также средств индивидуальной защиты и антисептических средств для сотрудников органов внутренних дел РФ, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России", - говорится в постановлении.

В документе отмечается, что эти средства должны быть направлены на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.