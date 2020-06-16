Рапота сообщил, что в кабмине обсуждают вопрос создания ВСМ Петербург - Минск - Гамбург

МИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Вопрос о разработке и реализации проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), связывающей Санкт-Петербург и Гамбург, рассматривается в настоящее время в правительстве России. Об этом сообщил во вторник госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота на заседании оргкомитета VII Форума регионов Белоруссии и РФ, который планируется провести в сентябре в Минске.

"Это проект, который планируется осуществить в основном на внебюджетные средства. Это будет корпоративный проект, и в таком ключе мы обратились в администрацию президента и правительство Российской Федерации. Сейчас в правительстве РФ рассматривается этот вопрос", - отметил Рапота.

Он напомнил, что идея создания ВСМ Санкт-Петербург - Гамбург, которая прошла бы через Псков, Оршу, Минск, Брест, Варшаву и Берлин, прозвучала в прошлом году на Форуме регионов Белоруссии и РФ в Санкт-Петербурге. "Политически мы пока не видим никаких особых проблем. Мы трижды консультировались на немецкой стороне, были консультации на польской, на российской и белорусской стороне, консультации прошли на самом высоком уровне", - сказал госсекретарь. По его словам. "сейчас все упирается в то, чтобы каждая сторона выделила уполномоченные бизнес-структуры, которые бы начали эту работу". "Начнем эту работу с российской стороной, в Германии уже такие структуры есть. Дальше будем просить белорусскую сторону решить эту тему с тем, чтобы приступить к разработке технико-экономического обоснования", - пояснил Рапота.

Он проинформировал, что "кредитные средства на ТЭО уже имеются, и соответствующие европейские банки уже готовы кредитовать его". "Есть международный финансовый консультант, который готов вести проект от технико-экономического обоснования до его реализации", - отметил госсекретарь Союзного государства.

В июне 2019 года заместитель начальника департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства Белоруссии и России Олег Леснов выразил мнение, что Москву, Минск и Санкт-Петербург целесообразно объединить в своего рода треугольник высокоскоростными магистралями.

В июле прошлого года первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов рассказал о том, что Белоруссия заинтересована в создании такой магистрали, которая связала бы Москву, Минск и Варшаву.