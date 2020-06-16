Дания даст оценку новым судам для прокладки "Северного потока - 2"

СТОКГОЛЬМ, 16 июня. /ТАСС/. Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG примет новое решение по поводу использования судов на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщили в ведомстве.

"Компания Nord Stream 2 AG обратилась в ДЭА с просьбой одобрить использование судов с якорным позиционированием для прокладки труб при завершении строительства газопровода "Северный поток - 2". Трубоукладчики с якорным позиционированием были оценены при рассмотрении воздействия на окружающую среду, но не являются частью разрешения, выданного в октябре 2019 года. ДЭА примет административное решение в соответствии с Законом о континентальном шельфе и с нашими обязательствами в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве", - сказал глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен, отметив, что пока не может назвать сроков принятия нового решения.

Ранее в агентстве пояснили, что разрешение Дании распространяется на работы по прокладке трубопровода, а не на конкретные суда. В документе указано, что укладка будет осуществляться с использованием судна, оборудованного системой динамического позиционирования (DP). ДЭА должно будет дать оценку, сможет ли компания использовать иные, не DP-суда, для укладки труб.