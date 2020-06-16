Алексея Миллера переизбрали председателем совета директоров "Газпром нефти"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Газпром нефти" переизбрал главу "Газпрома" Алексея Миллера своим председателем, сообщает компания.

"Избрать председателем совета директоров "Газпром нефть" Миллера Алексея Борисовича", - говорится в сообщении.

Акционеры "Газпром нефти" 11 июня избрали на общем годовом собрании совет директоров компании в новом составе. В него вошли 13 членов.

Кроме Миллера в него вошли глава "Газпром нефти" Александр Дюков, генеральный директор "ФК "Зенит" Александр Медведев, члены правления "Газпрома" Геннадий Сухов, Сергей Кузнец, Елена Михайлова, Сергей Меньшиков, заместители председателя правления холдинга Виталий Маркелов, Фамил Садыгов, первый заместитель юридического генерального директора "Газпром экспорт" Михаил Середа, генеральный директор "Русхимальянс" Кирилл Селезнев, первый заместитель начальника департамента "Газпром" Владимир Алисов, а также Валерий Сердюков.

Крупнейшим держателям пакета акций "Газпром нефти" является "Газпром". Ему напрямую и косвенно принадлежит 95,68% от общего количества обыкновенных акций компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.

Основные виды деятельности "Газпром нефти" - разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов.