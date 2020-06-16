Bloomberg: главы Facebook и Google готовы дать показания в комитете Палаты представителей

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Главы американских компаний Facebook и Google Марк Цукерберг и Сундар Пичаи готовы дать показания в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США в рамках антимонопольного расследования. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняет агентство, согласие на дачу показаний главами двух компаний было получено американскими властями при условии того, что перед законодателями выступят руководители и других крупных технологических корпораций. В понедельник агентство сообщало, что глава американской корпорации Amazon Джефф Безос также выразил готовность дать показания. При этом Bloomberg подчеркивает, что к настоящему моменту не известно, даст ли показания в Палате представителей глава компании Apple Тим Кук.

13 июня портал Axios сообщил, что главам четырех перечисленных компаний были направлены запросы на дачу показаний в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. По данным портала, до 14 июня они должны были ответить, согласны ли добровольно дать показания и предоставить необходимые документы к слушаниям, которые запланированы на июль 2020 года. Как отмечалось, в случае отказа от дачи показаний, комитет может направить руководителям корпораций официальный запрос через суд.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении компаний Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая взяла под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который занимается делами Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.