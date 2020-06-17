Ростуризм: требования по дезинфекции, которые дорого обходятся отелям, должны смягчаться

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Меры по профилактике новой коронавирусной инфекции в российских отелях можно оставить на длительное время, считает руководитель Ростуризма Зарина Догузова. При этом требования по проведению дезинфекции, которые дорого обходятся гостиничному бизнесу, должны постепенно смягчаться.

"Эти все меры предосторожности, думаю, достаточно долгое время будут сохраняться в гостиницах, потому что жизнь, безопасность людей для нас на первом месте. Может быть, есть смысл это все в принципе оставить на длительное время. Другое дело, что рециркуляторы воздуха достаточно дорогие. Вот какие-то такие вещи, которые обходятся бизнесу дорого, должны со временем уходить и смягчаться", - сказала она в интервью телеканалу РБК, фрагмент которого был показан в среду.

Ранее Догузова сообщила, что туристический сезон в России может стартовать в полном объеме с 1 июля. При этом с июня начнется на "мягкий старт" и подготовка к началу полноценного курортного сезона. Руководитель Ростуризма также выразила надежду, что регионы начнут постепенно снимать ограничительные меры, препятствующие отдыху россиян.