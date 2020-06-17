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Пандемия коронавируса нового типа

Ростуризм: требования по дезинфекции, которые дорого обходятся отелям, должны смягчаться

Ранее сообщалось, что туристический сезон в России может стартовать в полном объеме с 1 июля

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Меры по профилактике новой коронавирусной инфекции в российских отелях можно оставить на длительное время, считает руководитель Ростуризма Зарина Догузова. При этом требования по проведению дезинфекции, которые дорого обходятся гостиничному бизнесу, должны постепенно смягчаться.

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"Эти все меры предосторожности, думаю, достаточно долгое время будут сохраняться в гостиницах, потому что жизнь, безопасность людей для нас на первом месте. Может быть, есть смысл это все в принципе оставить на длительное время. Другое дело, что рециркуляторы воздуха достаточно дорогие. Вот какие-то такие вещи, которые обходятся бизнесу дорого, должны со временем уходить и смягчаться", - сказала она в интервью телеканалу РБК, фрагмент которого был показан в среду.

Ранее Догузова сообщила, что туристический сезон в России может стартовать в полном объеме с 1 июля. При этом с июня начнется на "мягкий старт" и подготовка к началу полноценного курортного сезона. Руководитель Ростуризма также выразила надежду, что регионы начнут постепенно снимать ограничительные меры, препятствующие отдыху россиян.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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