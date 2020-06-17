Матвиенко поручила подготовить предложения по реформированию работы торгпредставительств

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитетам палаты по международным делам и по экономической политике провести анализ эффективности работы торговых представительств за рубежом и подготовить предложения в правительство РФ по реформированию этого института. Об этом она заявила в среду в ходе заседания Совфеда.

Вопрос об этом поднял на заседании глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев. По его словам, для восстановления российской экономики важно будет как дальнейшее развитие российского экспорта, так и привлечение в РФ иностранных инвестиций, передовых технологий и средств производства.

"Мы мало чувствуем роль торговых представительств в развитии экономического, инвестиционного сотрудничества как в целом между странами, так и в плане поддержки сотрудничества регионов. Эффективность и отдача от этого института, по сложившемуся мнению, очень низкая, система управления торгпредставительствам тоже вызывает много вопросов", - сказала Матвиенко.

"Дать поручение комитету по международным делам, комитету по экономической политике к осенней сессии вместе с министерством иностранным дел, Минпромторгом провести тщательный анализ работы этого института за рубежом и подготовить серьезные слушания и предложения в правительство по совершенствованию работы торговых представительств", - пояснила спикер.

По словам Матвиенко, данная тема уже перезрела. Как объяснила спикер, сейчас торговые представительства "не подчиняются посольствам, они ничейные, свободные художники".

"Строго говоря, их работу никто не контролирует, за результаты никто не спрашивает, инициативы мы никакой не видим. А сейчас такое время, когда нужно перезапускать экономику после коронавируса, хотелось бы, чтобы оттуда шла инициатива, отдача - конкретные выходы на регионы, установление связей, контактов. Надо подготовиться очень системно, включая предложения по реформированию института, изменения системы управления и контроля за их деятельностью", - подчеркнула Матвиенко.