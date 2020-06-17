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СФ направит в кабмин план по наведению порядка на рынке бутилированной питьевой воды

Председатель Совфеда отметила, что производители бутилированной воды, которые добровольно включились в эксперимент по маркировке, выпускают качественную воду

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину с пошаговым планом действий по наведению порядка на рынке бутилированной питьевой воды.

"Давайте, коллеги, сделаем отдельное обращение к председателю правительства Михаилу Владимировичу Мишустину, где по пунктам изложим, что и когда надо сделать. Уверена, что будет соответствующее поручение. Дальше возьмем на контроль и будем работать", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

Речь об этом зашла после выступления первого зампреда комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, который напомнил, что в 2017 году Евразийский экономический союз принял технический регламент о безопасности упакованной питьевой воды, основные положения которого действуют с 1 января 2019 года. Вместе с тем, по словам сенатора, требования по декларированию, госрегистрации и маркировке воды вступают в силу с 1 июля этого года. "С момента принятия регламента прошло уже три года, но, несмотря на это, несмотря на нашу работу, на наш взгляд, действенных мер по внедрению техрегламента в полном объеме принято не было. В настоящее время, ссылаясь на карантинные мероприятия, предлагается перенести срок окончания введения техрегламента аж до 21 декабря 2021 года. Считаем это непозволительным затягиванием вопроса с наведением порядка на рынке воды", - сказал Митин.

Матвиенко в свою очередь подчеркнула, что порядка на рынке бутилированной воды нет, "пока контроля за ее качеством в стране нет". "Люди пьют незнамо что и платят большие деньги. Раньше ссылались, что нет требований к маркировке Евразийского экономического союза. Уже есть, давно есть. Такое ощущение, что никому в стране эта тема не нужна. То ли такое мощное лоббирование и много интересантов, то ли считают, что это менее важная задача, чем другие", - сказала она.

По мнению председателя Совфеда, производители бутилированной воды, которые добровольно включились в эксперимент по маркировке, выпускают качественную воду. "Я, конечно, утрирую. Но всех, кто не включился, можно точно проверять, какую воду они выпускают", - сказала Матвиенко.

Правительство России 30 марта утвердило проведение в России с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды (включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ). Участие в эксперименте, согласно постановлению, добровольное. По словам сенатора Митина, в эксперимент по маркировке по состоянию на 16 июня включились 62 компании.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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