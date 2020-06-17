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Utair будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в три города Югры

Авиакомпания свяжет Санкт-Петербург с Нижневартовском, Сургутом и Ханты-Мансийском

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Utair летом 2020 года будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в три города Ханты-Мансийского автономного округа, а также в Москву. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы перевозчика.

"Летом Utair свяжет Санкт-Петербург с городами Ханты-Мансийского автономного округа - Нижневартовском, Сургутом и Ханты-Мансийском, а также будет летать в Москву. Детей до 12 лет авиакомпания перевозит за половину стоимости на всех рейсах при покупке билета с 1 по 30 июня", - говорится в сообщении.

Как отметил президент "Utair - пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, данные рейсы будут востребованы у туристов и бизнес-путешественников. "Прямые рейсы быстро доставят жителей Северной столицы в ХМАО. А с короткой пересадкой в московском аэропорту Внуково пассажирам из Санкт-Петербурга доступны рейсы Utair в 31 город России", - приводятся в сообщении слова Пермякова.

Пресс-служба авиакомпании ранее сообщала, что Utair в летней программе планирует полеты более чем по 140 направлениям в России. Из них 108 - это межрегиональные маршруты, которые минуют Москву.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.

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