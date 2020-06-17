"Опора России" просит ввести регулирование для Booking.com по аналогии с Евросоюзом

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. "Опора России" обратилась с письмом в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой инициировать разработку законопроекта, регламентирующего деятельность онлайн-посредников в сфере туризма по аналогии с Евросоюзом. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

К письму прилагаются разработанные бизнес-объединением поправки в проект федерального закона о запрете паритета цен в сфере туризма, когда онлайн-посредники вынуждают гостиницы устанавливать на всех онлайн и офлайн-площадках одинаковые цены.

"Уважаемый Игорь Юрьевич, прошу Вас рассмотреть возможность поддержки инициативы "Опоры России" и инициировать разработку и утверждение соответствующего нормативного правового акта, регламентирующего деятельность онлайн-посредников, по аналогии с правилами Евросоюза", - говорится в письме, адресованном главе ФАС Игорю Артемьеву и подписанном президентом "Опоры России" Александром Калининым.

В документе подчеркивается, что предприниматели вынуждены работать по правилам онлайн-платформ, таких как Booking.com, которые пользуются свои доминирующим положением. Все это, указывают авторы письма, ведет к фиксации цен, ограничению конкуренции между онлайн-платформами, гостиницами и турагентствами, а также к повышению цен для конечного потребителя. Отмечается также, что в странах Евросоюза уже приняты законы о запрете условий ценового паритета онлайн-платформ для бизнеса, в том числе для сферы туризма.

Претензии "Опоры России" к Booking.com

В комментарии ТАСС вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников рассказал, что их бизнес-объединение выступает заявителем заседания комиссии ФАС России по антимонопольному делу в отношении компании Booking.com, которое состоится 18 июня. Он также отметил, что подобный пункт о паритете цен существует и у всех других онлайн тревел-агентств.

"Мы считаем, что это ограничивает свободу предпринимательской деятельности [в сфере] гостиничных услуг и приводит к повышению стоимости для конечного потребителя", - подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, у средств размещения (гостиниц, отелей, хостелов) нет ясности в вопросе о том, какой алгоритм размещения номеров применяется на сайте Booking.com.

"Поставщики услуг должны иметь ясность в вопросе, где, кому и как предлагаются их товары или услуги этими онлайн-посредниками. Алгоритм ранжирования оказывает большое влияние на выбор потребителя и, следовательно, на коммерческий успех поставщиков товаров и услуг. Booking.com не может объяснить, как и по какому принципу (алгоритму) система выдает твой объект сегодня в первой десятке, а через пару дней во второй сотне", - пояснил он.

30 декабря пресс-служба ФАС сообщила о возбуждении дела против Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен. По мнению ведомства, применение условий о паритете, в соответствии с которыми цена на размещение на любом ресурсе - онлайн и офлайн, включая ресурсы других агрегаторов, туроператоров и турагентств, не может быть ниже, чем на Booking.com, является нарушением, поскольку приводит к ограничению, устранению конкуренции на рынке.