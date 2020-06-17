Образовательные, научные и медицинские организации получат дополнительные деньги

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому на поддержку федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений будет направлено 15,8 млрд рублей.

Как говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной в среду на сайте кабинета министров, выделяемые из резервного фонда правительства деньги "позволят компенсировать снижение доходов учреждений, выплатить зарплату сотрудникам, покрыть расходы на коммунальные услуги и содержание имущества, а также затраты, связанные с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований".

О решении поддержать федеральные образовательные, научные и медицинские учреждения Мишустин объявил на заседании правительства 11 июня. Тогда он пояснял, что на условия работы этих организаций заметно повлияло распространение новой коронавирусной инфекции.

В распоряжении правительства говорится, что главным распорядителям средств федерального бюджета необходимо "осуществлять предоставление субсидий учреждениям с учетом оценки их финансового состояния и потребности в финансировании расходов". Минобрнауки, Минпросвещения и Минздраву надлежит "провести мониторинг показателей деятельности учреждений по итогам 9 месяцев 2020 года и представить в Минфин России до 15 октября 2020 года отчет о целевом использовании бюджетных ассигнований", которые выделяются по нынешнему распоряжению. Доклад о целевом и эффективном использовании средств следует представить в кабинет до 1 февраля 2021 года.