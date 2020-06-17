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Продавцы маркетплейса Ozon в мае впервые обеспечили более 50% оборота интернет-ретейлера

В планах Ozon продолжать наращивать долю маркетплейса в ассортименте и обороте от продаж

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Продажи товаров с маркетплейса в мае впервые составили 51% от общего оборота Ozon. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"По итогам мая 2020 года доля оборота от товаров продавцов в общем обороте (GMV) компании достигла 51%", - сообщили в Ozon. В апреле 2020 года маркетплейс сгенерировал более 6 млрд рублей с НДС - это свыше 40% GMV интернет-ретейлера (для сравнения: в третьем квартале доля маркетплейса составляла около 20%).

В планах Ozon продолжать наращивать долю маркетплейса в ассортименте и обороте от продаж.

Ozon тестировал свою платформу маркетплейса во второй половине 2018 года, работая с ограниченным числом партнеров, а затем открыл ее для всех компаний и предпринимателей в марте 2019 года. Порядка 80% товарных наименований сегодня приходится на товары продавцов маркетплейса. По состоянию на май 2020 года, у Ozon более 10,5 тысячи продавцов, еще более 30 тысяч находятся в процессе регистрации.

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