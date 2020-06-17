ЦБ не против вывода транспортных карт из-под запрета на пополнение анонимным кошельков

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. ЦБ не возражает против вывода транспортных карт из-под запрета на пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков в случае технической возможности разграничить такие анонимные средства платежа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

Ранее газета РБК написала, что Ассоциация банков России (АБР) подготовила поправки в закон "О национальной платежной системе", согласно которым разрешается пополнять транспортные и карты для школьников наличными. Также АБР обратилась к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой перенести на полгода вступление в силу поправок в закон "О национальной платежной системе".

В АБР также подчеркнули, что вступление в силу поправок в период пандемии негативно скажется на части региональных транспортных проектов. Так, в Липецкой области кредитными организациями выпущено более 500 тыс. транспортных карт, обслуживающих 80% транспортного оборота. При этом, по данным АБР, около 68% таких карт пополняется при помощи наличных. В ассоциации полагают, что в условиях самоизоляции идентификация при личном присутствии владельцев анонимным платежных карт несет дополнительные риски для населения, а внедрение IT-решений для удаленной идентификации потребует от банков дополнительные затраты на реализацию таких сервисов.

"Мы принципиально не возражаем, если существует технологическая возможность отделить одни НЭСПы (неперсонифицированные электронные средства платежа - прим. ТАСС) от других, которые могут быть использованы для платежей по закрытому перечню", - отметили в пресс-службе ЦБ.