Доходы губернатора Владимирской области за 2019 год выросли почти в 2,7 раза

ВЛАДИМИР, 17 июня. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин в 2019 году заработал более 5,6 млн рублей, что примерно в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Информация об этом размещена на сайте администрации Владимирской области.

Согласно размещенным данным, в 2019 году глава региона заработал 5 млн 687 тыс. 370 рублей. В его собственности находятся две квартиры площадью 89,6 кв. м и 184,3 кв. м (1/2 доли). В пользовании губернатора также находится квартира площадью 30,9 кв. м.

В 2018 году Владимир Сипягин задекларировал доход в размере 2 млн 92 тыс. рублей. В его собственности также были два земельных участка общей площадью 212 тыс. кв. м.

Двое несовершеннолетних детей главы региона также пользуются квартирами площадью 184,3 кв. м и 31,4 кв. м соответственно.