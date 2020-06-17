На Северном Кавказе создадут два центра управления регионами

ПЯТИГОРСК, 17 июня. /ТАСС/. Центры управления регионами по образцу аналогичного центра в Московской области создадут на Северном Кавказе, об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба аппарата полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в режиме видеоконференции в среду провел совещание, посвященное системе мер по развитию Северо-Кавказского федерального округа. В мероприятии принял участие полномочный представитель главы государства в СКФО Юрий Чайка, который выступил с докладом.

"По результатам встреч с членами правительства и руководством ПАО "Сбербанк" и ПАО "Ростелеком" были достигнуты договоренности об участии СКФО в качестве "пилотного" во всех наиболее значимых проектах, реализуемых Минкомсвязи России. Например, речь идет о создании двух центров управления регионами по образцу аналогичного центра в Московской области", - говорится в сообщении.

По данным аппарата полпредства, сформированы "цифровые команды" в субъектах округа и подготовлено проведение их тестирования.

"Широкое внедрение технологий цифровизации позволит ускорить процессы социально-экономического развития и обеспечит открытость принимаемых управленческих решений, снижая риски коррупционных проявлений. В этих целях проведены переговоры с руководством Росфинмониторинга и Казначейства России, сформированы единые подходы по мониторингу и противодействию незаконным финансовым операциям, а также по координации проведения контрольных мероприятий, в первую очередь, при расходовании государственных средств", - приводятся в сообщении слова Чайки.

Отмечается также, что вместе с руководителями "Газпрома", "Россетей", "Сбербанка" и "Ростелекома" проработаны вопросы реализации на территории субъектов округа ряда инвестиционных проектов, в том числе "Умный город", "Энергоэффективные технологии", "Разметка данных" и ряда других, направленных на обеспечение социально-экономического развития субъектов округа и его инфраструктурное развитие.

Центр управления регионом

Центр управления регионом Московской области создан в 2019 году. В центре реализована управленческая модель, состоящая из трех этапов: "Все знаем - быстро решаем - не допускаем". На первом этапе создается карта проблем жителей Подмосковья с выявлением точек напряженности, на втором этапе о проблеме сообщается исполнителям, которые быстро и качественно должны ее решить, третий этап - предотвращение аналогичных проблем в будущем.

Всего в центре работают 122 сотрудника из 30 отраслевых ведомств и министерств. Они получают информацию от портала "Добродел" и системы "Инцидент", "горячих линий" губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем. Чтобы не допускать повторения тех или иных проблем, в центре применяются цифровые технологии для контроля за надлежащим состоянием дворов и подъездов, своевременному вывозу мусора, соблюдению расписания движения общественного транспорта, доступности записи на прием в поликлиники, в детские сады и школы.

По данным специалистов, каждую неделю поступает 10-12 тыс. сообщений от жителей. Чаще всего они связаны с дорогами, мусором, состоянием дворов. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты.