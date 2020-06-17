Росатом в 2020 году сохранит инвестиции на уровне 250 млрд рублей

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Росатом в 2020 году планирует сохранить объем инвестиций на уровне 250 млрд рублей. Кроме того, госкорпорация выплатит в бюджеты всех уровней 220 млрд рублей налогов, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

"[Инвестиции] стабильны - где-то на уровне 250 млрд рублей наши внутренние инвестиции. Бюджетные инвестиции тоже имеются, но они кратно меньше, чем те налоги, которые мы платим. Они растут, вы видите, опережающим образом: и в федеральный, и в муниципальные бюджеты. И будут также продолжать расти", - отметил Лихачев.

"Где-то до 220 млрд [рублей] в бюджеты разных уровней будут перечислены по сравнению с 70 млрд [рублей] бюджетных средств, которые мы получаем, из них треть - на нацпроекты. В общем, действительно эта цифра практически перекрывает в три раза бюджетные ассигнования", - добавил глава Росатома.

Он отметил, что в компании даже в текущих условиях растет средняя заработная плата, которая в этом году может превысить 88 тыс. рублей на человека.

"Производительность труда растет чуть-чуть быстрее - это 6,5% в год примерно по прошедшим четырем годам. Мы активно участвуем в нацпроекте "Производительность труда [и поддержка занятости]" и надеемся, что будем здесь хорошим примером и драйвером на рынке отраслей", - добавил Лихачев.