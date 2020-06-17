Минтранс разработал рекомендации по санитарной работе пунктов пропуска через госграницу

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минтранс РФ разработал и согласовал с Роспотребнадзором методические рекомендации по санитарной работе пунктов пропуска через государственную границу, говорится в сообщении министерства.

Речь идет об автомобильных, железнодорожных, воздушных, морских, речных, озерных, пешеходных и смешанных пунктов пропуска.

"Минтрансом России разработаны и согласованы с Роспотребнадзором методические рекомендации, направленные на обеспечение безопасной работы пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также на защиту лиц, пересекающих границу, сотрудников контрольных органов и другого персонала пунктов пропуска, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации и поэтапного снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении министерства.