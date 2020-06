Эмма Уотсон присоединилась к совету директоров компании-владельца Gucci и YSL

ТАСС, 17 июня. Британская актриса Эмма Уотсон вошла в совет директоров французской компании Kering, которой принадлежат такие бренды, как Gucci и Yves Saint Laurent. Об этом во вторник сообщается на сайте компании.

Уотсон возглавит комитет совета директоров Kering по устойчивому развитию. Новыми членами органа управления, помимо актрисы, станут президент китайского онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi Джин Лю и спецпосланник Африканского союза для привлечения помощи странам Африки в условиях пандемии, а в прошлом глава швейцарского банка Credit Suisse Тиджан Тиам.

"Совокупность богатого опыта и навыков троих этих известных личностей станет ценным приобретением для группы и улучшит качество работы. которую выполняет совет директоров", - отмечается в заявлении Kering.

Эмма Уотсон прославилась благодаря роли Гермионы Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере. В 2009 году она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия. Впоследствии актриса сыграла в картинах "Хорошо быть тихоней" (The Perks of Being a Wallflower, 2012), "Ной" (Noah, 2014), "Красавица и чудовище" (Beauty and the Beast, 2017) и других. Кроме того, Уотсон известна своей активистской деятельностью: так, в 2014 году она стала послом доброй воли структуры ООН по вопросам гендерного равенства "ООН-женщины".