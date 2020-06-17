Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) в среду достигла своего исторического максимума - 56,75 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

За последние два дня стоимость этой марки бензина уже дважды обновила исторический максимум конца мая 2018 года. Тогда цена 95-го бензина поднималась до 56,08 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топлива марки "Регуляр-92", по состоянию на 17 июня, выросла на 24% - до 49,77 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива по сравнению с концом апреля выросла на 9,1% - до 47,77 тыс. рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов - в три с половиной раза, до 29,18 тыс. рублей за тонну.

Ранее Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго России подписали совместный приказ о снижении нормативов биржевых продаж нефтепродуктов. В период с 1 апреля по 30 июня текущего года норматив продажи бензина на бирже будет снижен до 5% с 10%, дизельного топлива - до 3% с 6%, топлива для реактивных двигателей - до 5% с 10%, мазута - до 1% с 2%, сжиженных углеводородных газов - до 2,5% с 5%.