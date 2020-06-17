Медведев: внутреннему туризму нужно уделить больше внимания в профильном законодательстве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Законодательство о туризме в России нужно осовременить, уделив большее внимание развитию поездок внутри страны. Такое мнение высказал в среду председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания по поддержке туристической отрасли.

"Наше законодательство, в том числе акты высшей юридической силы, всегда были сориентированы на выездной туризм, частично на въездной, но практически никак не были сориентированы на внутренний туризм", - отметил Медведев. По его словам, и туристическая инфраструктура в стране была слабая, и потребности людей в основном были сосредоточены на поездках за границу.

"Сейчас ситуация изменилась, и нам абсолютно необходимо этот закон [о туризме] переработать - и с точки зрения того, чтобы он был лучше обращен в сторону внутреннего туризма, и вообще просто его осовременить", - продолжил председатель единороссов. Он назвал это важнейшей задачей для законодателей, прежде всего - для "Единой России", которая, являясь правящей партией, может как на федеральном уровне, так и в регионах принимать законы, которые будут направлены на поощрение туризма.

"Давайте вот этим прежде всего и займемся", - призвал председатель партии.

Подводя итоги совещания, Медведев констатировал: "Лето точно у нас стартовало, это даже видно по градуснику. Надо, чтобы туристический сезон нормально все-таки сложился, несмотря на все те проблемы, которые существуют". Он согласился с высказыванием, что кризис создает в том числе и дополнительные возможности. "Главное, чтобы этот кризис не повторялся, потому что их будет все труднее и труднее иногда воплощать в жизнь", - заключил зампред СБ РФ.

Меры поддержки

Медведев также заявил, что сфере внутреннего туризма России нужны беспрецедентные меры поддержки.

"Нужны беспрецедентные меры поддержки, иначе мы не сможем не просто создать новую отрасль, но и сохранить то, что было сделано за последние годы, а сделано было немало", - сказал он.

Медведев напомнил, что Ростуризм в настоящее время наделен правом нормотворчества, что создает для ведомства дополнительные возможности регулирования.

Говоря о проекте предложений партии "Единая Россия" по развитию внутреннего туризма и поддержке отрасли, состоящем из 31 пункта, он отметил, что их реализация "будет связана с текущим состоянием экономики, потому что некоторые меры выглядят весьма радикально". Медведев выразил сомнение, что по ряду предложенных мер "будет легко договориться с коллегами, которые отвечают, например, за формирование бюджета".

Председатель партии отметил, что туристическая отрасль создает рабочие места в субъектах РФ, обеспечивает доходы для бюджетов регионов, "и это все сейчас под угрозой". "Поэтому давайте постараемся создать посильные для нашей страны, но все-таки совершенно нестандартные, неординарные и масштабные меры поддержки отрасли, иначе она просто с колен не встанет", - заявил он.

Медведев попросил однопартийцев обобщить все озвученные на совещании меры, чтобы продолжить работу с этими предложениями на площадках Госдумы и Совета Федерации, а также по линии правительства. Он добавил, что намерен в ближайшее время подписать протокол партийного совещания и письмо с партийными предложениями, которое будет направлено в органы власти.