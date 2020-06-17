Минэкономразвития РФ предлагает присоединить Корпорацию развития Северного Кавказа к КСК

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития России планирует реорганизовать институты развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), присоединив Корпорацию развития Северного Кавказа (КРСК) к акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"В рамках проводимой Минэкономразвития России работы по совершенствованию системы государственного управления развитием СКФО планируется осуществление в целях создания оптимальной организационно-штатной структуры институтов развития СКФО реорганизации компании в форме присоединения АО "КРСК" к АО "КСК", - говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения правительства России о правилах субсидирования курортов, входящих в состав туристического кластера в СКФО.

Отмечается, что указанная реорганизация позволит оптимизировать схожие функциональные структуры институтов развития, а также сократить операционные расходы компаний.

Как следует из пояснительной записки, в соответствии с бюджетами КСК и КРСК планируемый в 2021 году объем доходов объединенной компании составит 702,6 млн рублей при расходах 2 млрд 292,7 млн рублей, что образует дефицит средств в объеме порядка 1 млрд 590,1 млн рублей. "Следует отметить, что выход на операционную безубыточность каждого из курортов может быть достигнут только после полного завершения инвестиционной фазы как со стороны АО "КСК", так и со стороны резидентов, создающих коммерческую инфраструктуру курортов (места размещения, туристический сервис)", - отмечается в пояснении.