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Пандемия коронавируса нового типа

Google увеличила до $1 млрд помощь предприятиям для преодоления последствий пандемии

Помощь выразится в предоставлении малым и средним частным предприятиям цифровых инструментов, предназначенных для оперативного возобновления работы, приостановленной из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Американская корпорация Google в свете пандемии коронавируса решила увеличить с около $800 млн до $1 млрд размер поддержки частных и некоммерческих предприятий. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении одного из вице-президентов корпорации Джерри Дишлера.

"Мы сегодня объявляем об увеличении на $200 млн годового размера наших обязательств, которые предусматривают выделение $1 млрд в качестве поддержки некоммерческих организаций. Этот $1 млрд поможет некоммерческим организациям в мире, сталкивающимся с такими проблемами, как реакция на COVID-19 и восстановление от нанесенного им урона. Это особенно актуально в развивающихся странах", - отметил Дишлер.

По его словам, помощь выразится в предоставлении малым и средним частным предприятиям цифровых инструментов, предназначенных для оперативного возобновления работы, приостановленной из-за пандемии. Google обещает давать советы, как наилучшим образом организовать вебсайт или блог той или иной фирмы в социальных сетях. Корпорация также готова посодействовать корректировке деловой и контактной информации в профилях предприятий в Google. Речь идет о часах работы, размещении данных о продаже товаров навынос или замене визитной карточки бизнеса.

Корпорация в марте информировала о выделении около $800 млн в целях поддержки бизнеса и организаций, работающих в сфере здравоохранения. Google разрешила Всемирной организации здравоохранения и десяткам других структур бесплатно разместить объявления в сервисах компании на общую сумму $250 млн. Около $340 млн направлено на предоставление малому и среднему бизнесу возможности разместить до конца текущего года рекламу на льготных условиях. Еще $200 млн компания направит на программы обеспечения "малого и среднего бизнеса доступом к капиталу" по всему миру.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8 млн человек, около 440 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 2,14 млн случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 117 290 человек.

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