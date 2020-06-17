Торги на бирже Нью-Йорка закрылись разнонаправленно на опасениях новой волны коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы на фондовой бирже Нью-Йорка к завершению торгов в среду менялись разнонаправленно. Как отметила в связи с этим телекомпания СNN, на настроения участников рынка повлияли данные о росте числа случаев заболевания коронавирусом по стране, что может сказаться на темпах восстановления экономики.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones упал на 151,62 пункта (минус 0,58%) - до отметки 26 138,36. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 9,03 пункта (минус 0,29%) и оказался на отметке 3 115,71. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 22,67 пункта (0,23%) - до 9 918,54.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $37,73 за баррель.

В начале биржевой сессии индексы умеренно росли на данных о росте количества разрешений на строительство новых жилых домов на 14,4% в мае, отмечает газета The Wall Street Journal. В то же время, как подчеркивает издание, участники рынка "ожидают новых сигналов от главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, уже предупреждавшего о том, что пандемия, возможно, нанесла экономике ущерб, который будет ощущаться длительное время".

"Рынки чрезвычайно внимательно прислушиваются к Пауэллу и пытаются проанализировать каждое его слово, - приводит газета мнение руководителя департамента стратегии рынков компании LPL Financial Райана Детрика. - После трех сессий подряд, в течение которых индексы шли вверх, сейчас они свернули активность, поскольку сохраняются сомнения по поводу того, насколько уверенно пойдет процесс восстановления экономики".