Дуров раскритиковал Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровой продукции

"Apple и Google взимают безумный 30%-ный налог с продаж всех цифровых товаров, продаваемых на каждом мобильном телефоне по всему миру. Как результат - пользователи платят больше, стартапы и целые отрасли уничтожаются или не появляются вовсе. Регуляторы игнорируют эту абсурдную ситуацию в течение 10 лет", - написал Дуров в четверг на своей странице в Twitter.

Ранее пресс-служба Еврокомиссии (ЕК) объявила о начале двух расследований в отношении Apple. ЕК намерена установить, нарушает ли компания правила конкуренции ЕС в системе Apple Pay и в магазине приложений App Store. Расследование касается, в частности, обязательного использования собственной системы покупок в приложениях Apple и ограничений на способность разработчиков информировать пользователей iPhone и iPad об альтернативных, более дешевых возможностях совершить покупку. В среду Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что планирует изучить европейскую практику в связи с расследованиями ЕК в отношении Apple.