Ростех внедрит искусственный интеллект на производстве двигателей для самолета Як-130

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха внедрит систему с элементами искусственного интеллекта при производстве двигателей Аи-222-25 для самолетов Як-130. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации.

Проект по внедрению платформы промышленного интернета вещей Zyfra Industrial Internet of Things Platform (ZIIoT) совместно с группой компаний "Цифра" реализуется на производственном комплексе "Салют".

"Система с элементами искусственного интеллекта будет отслеживать изготовление двигателей и позволит моделировать их испытания в виртуальной среде. Это значительно сократит число реальных тестирований, повысит качество выпускаемых изделий и ускорит производственный процесс", - сказали в Ростехе.

Там также уточнили, что пилотный проект реализуется на производстве турбореактивного двигателя Аи-222-25, который применяется в составе учебно-боевых самолетов Як-130. "Пилотный проект по внедрению платформы промышленного интернета вещей на производственном комплексе "Салют" рассчитан на год, по его итогам будет сформирована методика тиражирования этого опыта на других предприятиях Ростеха", - приводит пресс-служба слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Как пояснили в Ростехе, система сама определяет, как характеристики деталей влияют на качество двигателя, и строит математическую модель испытаний. В эту модель загружается информация о новых компонентах двигателя и условиях его сборки, создается элемент цифрового двойника будущего изделия. Искусственный интеллект анализирует данные и прогнозирует, насколько успешными будут реальные испытания двигателя, собранного из таких компонентов при заданных условиях.