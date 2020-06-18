Генпрокуратура выявила наиболее коррумпированные регионы России

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. В 2019 году в России зарегистрировано 30 991 различных коррупционных преступлений (1,5% среди всей преступности). Об этом говорится в тексте ежегодного доклада генпрокурора России Совету Федерации.

Уровень коррупционной преступности, отмечается в докладе, в целом остается стабильным. В прошлом году в России зарегистрировано 21 коррупционное преступление на 100 тыс. населения страны (в 2018 году - 20,8). В регионы с наиболее высоким уровнем выявленных коррупционных преступлений вошли Мордовия, Чувашия, Камчатский край, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская, Тюменская области - коэффициент преступности на 100 тыс. населения от 29,68 до 26,31. Наименьший показатель отмечен в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт- Петербурге, Севастополе, Ямало-Ненецком АО - коэффициент преступности на 100 тыс. населения от 6,41 до 9,94.

В прошедшем году суды рассмотрели более 12 тыс. уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности в отношении 13 847 лиц, 84,7% из них получили обвинительные приговоры.

Кроме того, Генпрокуратура за год направила за рубеж 90 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора суда за коррупционные преступления, 34 запроса удовлетворено, отказано в отношении восьми лиц. Кроме того, Генпрокуратура России удовлетворила 41 запрос от компетентных органов иностранных государств о выдаче разыскиваемых за коррупцию.

"Откаты" при госзакупках

Согласно тексту доклада, правоохранительные органы России стали втрое чаще выявлять случаи "откатов" при госзакупках (фактов подкупа представителя заказчика за счет части средств от закупки - прим. ТАСС).

"В соответствии с поручениями руководства страны правоохранительными органами особое внимание уделено борьбе с коррупцией при реализации законодательства, регламентирующего вопросы государственного заказа на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, - говорится в докладе. - Среди преступлений этой категории только связанных с "откатами" деяний в прошлом году выявлено 707, что на 74,1% больше, чем в 2018 году (406), и в три раза превышает показатель 2017 года (220)".

Ущерб от коррупции

В докладе генпрокурора отмечается, что установленный ущерб от коррупции сократился по сравнению с 2018 годом. "Несколько сократились показатели размера ущерба от преступлений коррупционной направленности по оконченным уголовным делам (с 58 до 48 млрд рублей) и его возмещения", - говорится в докладе.

В прошлом году добровольно погашен ущерб на сумму немногим более 4 млрд рублей, изъято имущество, денег, ценностей на 1,5 млрд рублей, стоимость имущества, на которое наложен арест - 18,2 млрд рублей.

Каждое десятое коррупционное преступление выявлялось в ходе проверок прокуратуры. За год прокурорами выявлено более 234 различных нарушений антикоррупционных требований (в 2018 году - 231 тыс.), к дисциплинарной ответственности привлечено 72 тыс. должностных лиц (+6%), 1 150 уволены в связи с утратой доверия.

Прокуроры подали 4 592 заявления в суды, включая иски о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции, и об обращении в доход государства имущества, источники приобретения которого не подтверждены, на общую сумму 33,7 млрд рублей (в 2018 году - на 6,1 млрд рублей).

Проверка расходов госслужащих

Более трети всех установленных прокурорами антикоррупционных нарушений (82,6 тыс.) касались неисполнения обязанностей, несоблюдения запретов и ограничений, из них 75,3 тыс. выразились в представлении неполных или недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2019 году прокурорами выявлено более 2 тыс. нарушений закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (контроль должны осуществлять кадровые подразделения органов власти - прим. ТАСС) и инициировано 440 процедур контроля за расходами, по итогам которых в суды было направлено 59 исков об обращении в доход государства неподтвержденного официальными доходами имущества госслужащих более чем на 25 млрд рублей. Судами за год были удовлетворены 33 заявления прокуроров на сумму 21,4 млрд рублей (в 2018 году - на 311 млн рублей). В минувшем году прокуроры впервые предъявили 6 исков об изъятии имущества на 49 млн рублей у бывших государственных и муниципальных служащих. Новые нормы закона позволяют подавать иски в течение полугода с момента увольнения при выявлении несоответствия их расходов.

Кроме того, прокуроры выявили 3,6 тыс. нарушений требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

В 2019 году прокурорами выявлены 3,6 тыс. нарушений, связанных с конфликтом интересов, в том числе когда госслужащий или его родственники связаны с компаниями, с которыми заключаются контракты. По результатам рассмотрения внесенных представлений 1,5 тыс. должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 100 уволены в связи с утратой доверия.