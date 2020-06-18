Российские бизнес-объединения попросили Путина взять под личный контроль дело главы РВК

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские бизнес-объединения - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Опора России", Торгово-промышленная палата (ТПП) и "Деловая Россия" направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела в отношении гендиректора АО "Российская венчурная компания" Александра Повалко. Об этом говорится в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, просим вас взять под личный контроль расследование уголовного дела в отношении руководства АО "РВК". Надеемся на объективные, обоснованные решения и обеспечение беспрепятственной работы АО "РВК" для достижения национальных целей технологического развития страны", - говорится в тексте письма, подписанного главами четырех деловых организаций.

Авторы письма отмечают, что следственные действия в отношении руководства РВК могут осложнить развитие рынка венчурных инвестиций и привести к негативным последствиям для инвестклимата. Кроме того, деловые объединения считают заключение Повалко под домашний арест излишне жесткой мерой пресечения.

Они напомнили, что президент в послании Федеральному Собранию в январе объявил о необходимости настройки в России механизмов государственной поддержки инструментов венчурного финансирования, создания правовых и финансовых условий для развития стартапов и инновационных компаний.

"К сожалению, следственные мероприятия в отношении руководства АО "Российская венчурная компания" ставят провозглашенные на уровне высшего руководства страны принципы под сомнение, осложняют развитие технологического сектора с государственным участием, делают бюджетные средства "токсичными" для предпринимательского и инвестиционного сообществ. Ущерб от таких действий для рынка венчурных инвестиций России вследствие сокращения доступного капитала и ухода технологических проектов в иностранные юрисдикции может измеряться миллиардами рублей", - отмечается в письме.

Дело главы РВК

5 июня Гагаринский суд Москвы отправил гендиректора РВК Александра Повалко под домашний арест до 21 июля. Защита уже обжаловала это постановление и попросила Московский городской суд отпустить Повалко под поручительство, в том числе председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича и председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса. Следственный департамент МВД РФ предъявил гендиректору обвинение в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.

Как отметили ранее в пресс-службе РВК, "в фокусе внимания следствия" - деятельность фонда RVC I LP, в частности сделка по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в портфельную компанию "Алион".

Срок возврата указанного займа АО "РВК" истекал 28 декабря 2022 года, поэтому фонд RVC I LP принял решение о реинвестировании 3 млн долларов в Alion Energy Inc. Указанные сделки рассматриваются следственными органами как невозврат займа, а решения по ним как содержащие признаки злоупотребления полномочиями.