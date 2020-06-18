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В России стартуют продажи Xiaomi Mi Band 4 с бесконтактной оплатой по NFC

Россия стала первой страной в мире, где запущена версия устройства с полноценной платежной функцией
Xiaomi Mi Band 4 Jan Maly/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Xiaomi Mi Band 4
© Jan Maly/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Компания Xiaomi объявила о старте продаж в России фитнес-браслета Mi Band 4 NFC с функцией бесконтактной оплаты, реализованной совместно с международной платежной системой Mastercard. Россия стала первой страной в мире с полноценной поддержкой бесконтактной оплаты NFC через Mi Band, сообщается в совместном пресс-релизе Mastercard и Xiaomi.

"Глобальный технологический лидер, компания Xiaomi, сообщает о старте продаж Mi Smart Band 4 NFC - специальной версии фитнес-браслета, поддерживающей бесконтактную оплату", - говорится в сообщении. Функция доступна только для держателей карт Mastercard.

Для настройки бесконтактной оплаты необходимо установить на смартфон приложение Mi Fit и добавить поддерживаемую банковскую карту в соответствующей вкладке.

В сообщении отмечается, что Россия стала первым рынком в мире, где запущена версия устройства с полноценной платежной функциональностью. На первом этапе возможность бесконтактной оплаты будет доступна клиентам девяти российских банков, среди которых ВТБ, Райффайзенбанк, ПСБ и Россельхозбанк. При этом число таких банков в дальнейшем будет расти. 

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