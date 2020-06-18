BP привлекла $12 млрд за счет гибридных облигаций

ТАСС, 18 июня. Британская нефтегазовая компания BP привлекла $12 млрд за счет размещения так называемых гибридных ценных бумаг, сочетающих в себе функции акций и облигаций. Сделка стала одной из самых крупных продаж этого типа ценных бумаг, сообщает Financial Times.

"BP прежде не выпускала гибридных ценных бумаг, а теперь они появляются на всех рынках одновременно", - приводит издание слова директора по рынкам долгового капитала Citigroup Колма Рейни. Этот инструмент поможет компании восстановить баланс после кризиса, связанного пандемией коронавируса, полагает эксперт.

В результате выпуска BP привлекла $5 млрд, €4,75 млрд и £1,25 млрд.

Ранее компания ухудшила прогноз стоимости нефти на 2021-2050 годы до $55 с $70 за баррель. Снижение спроса и цены на нефть может привести к списанию стоимости активов BP на сумму до $17,5 млрд.

Также компания планирует пересмотреть целесообразность разработки некоторых нефтяных и газовых месторождений.