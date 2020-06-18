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Глава Росфинмониторинга доложит Путину о контроле за тратами на борьбу с коронавирусом

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что сейчас много денег тратится на коронавирус, поэтому на ведомство ложится дополнительная нагрузка

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг примет в Кремле главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, который доложит о мониторинге расходования бюджетных средств, в том числе на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня продолжает в Кремле работать, у него [запланировано] несколько встреч, из них будет публичным очередной доклад директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина", - сказал Песков. По его словам, традиционно глава ведомства будет докладывать о том, как мониторится процесс расходования бюджетных денег, в том числе на национальные проекты.

"Сейчас тем более много денег тратится на коронавирус, поэтому, конечно, на ведомство [Чиханчина] наряду с другими соответствующими ведомствами ложится дополнительная нагрузка. На этот счет как раз Путин и пригласил Чиханчина", - отметил пресс-секретарь президента.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧиханчин, Юрий АнатольевичПесков, Дмитрий Сергеевич
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